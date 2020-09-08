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Сергей Исаев сообщил об очередном переносе концертов «Уральских пельменей» 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Концерт «Уральских пельменей» вновь перенесли
Фото: Teleprogramma.pro
Как отметил юморист, команда соскучилась по зрителям и фанатам, но пока ничего сделать не может. Пандемия вносит свои планы в гастрольную жизнь. Как сказал Исаев, проведение массовых мероприятий в полном объеме по-прежнему не разрешено, поэтому концерты, запланированные на 11-12 сентября, переносятся на ноябрь.

«В ноябре по билетам на концерт «Гидом буду» вы сможете попасть на новогоднее шоу «Дело пахнет мандарином». Билеты на 11 сентября будут действительны в пятницу, 13 ноября, начало в 20:00. Билеты на 12 сентября будут действительны в субботу, 14 ноября, начало в 18:00».

Сергей Исаев Также шоумен сообщил, что съемки в Москве, которые запланированы у команды на 17-20 сентября состоятся в срок.
Напомним, что уже несколько шоуменов из «Уральских пельменей» жаловались на непростые времена из-за отмены выступлений. Так Роман Постовалов обещал пойти работать на завод, а Андрей Рожков уже начал подрабатывать электриком.
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ТВ , Андрей Рожков , Сергей Исаев
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