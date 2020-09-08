Концерт «Уральских пельменей» вновь перенесли

«В ноябре по билетам на концерт «Гидом буду» вы сможете попасть на новогоднее шоу «Дело пахнет мандарином». Билеты на 11 сентября будут действительны в пятницу, 13 ноября, начало в 20:00. Билеты на 12 сентября будут действительны в субботу, 14 ноября, начало в 18:00».