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Кем раньше был Александр Гудков 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Кем раньше был Александр Гудков
Фото: Кадр из видео
Сейчас Александр Гудков известен многим как шоумен и телеведущий, но раньше его деятельность была сосредоточена только на юмористических программах. "Рамблер" рассказывает, кем раньше был Гудков.

Начало карьеры

В КВН он попал еще в то время, когда учился в школе. После этого он играл за команду своего родного города Ступино. Он получил высшее образование по специальности «Материаловедение». Сам он говорил, что по специальности никогда не работал.
Широкую известность Гудков получил благодаря участию в шоу Comedy Woman. Сначала он был сценаристом, а потом начал появляться на сцене вместе с другим мужчиной в шоу, Дмитрием Хрусталевым.

Карьера на ТВ

После Comedy Woman Гудков перебрался на Первый канал. Там его можно было видеть в шоу Yesterday Life и "Вечерний Ургант". В последнем раскрыл свой талант по созданию юмористических музыкальных клипов. В 2014 вел "Вот такое утро" на ТНТ. С 2020 года стал ведущим "Бой с герлс" на телеканале "Пятница".

Актерская карьера

В большом кино Гудков появлялся в качестве актера всего один раз в фильме "Марафон желаний", но с 2012 года он часто работал актером дубляжа в фильмах и мультфильмах.

Продюсирование музыкальных клипов

Сейчас основной деятельностью Гудкова является создание музыкальных клипов. В 2012 году он выпустил свою первую пародию. Примечательно, что Гудков не только пишет сценарии, но и играет эпизодические роли во всех музыкальных видео.
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Комментарии 25
ТВ , Пятница , Дмитрий Хрусталев , Александр Гудков
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