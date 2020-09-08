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Сергей Исаев сообщил об очередном переносе концертов «Уральских пельменей» 

Мира Маркина 5 часов назад
Участник «Пельменей» сообщил о переносе концертов
Фото: @isaevsergey
Сергей Исаев сообщил об очередном переносе концертов "Уральских пельменей" в своем Instagram. По словам юмориста, участники коллектива соскучились по зрителям и выступлениям, однако в связи с пандемией они по-прежнему не могут выступать.
Исаев подчеркнул, что в данный момент проведение массовых мероприятий в полном объеме по-прежнему запрещено. Вот почему концерты, запланированные на 11-12 сентября, переносятся на ноябрь.

«В ноябре по билетам на концерт «Гидом буду» вы сможете попасть на новогоднее шоу «Дело пахнет мандарином». Билеты на 11 сентября будут действительны в пятницу, 13 ноября, начало в 20:00. Билеты на 12 сентября будут действительны в субботу, 14 ноября, начало в 18:00».

Шоумен также сообщил, что съемки в Москве, запланированные у команды на 17-20 сентября, состоятся в срок.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Исаев объяснил уход Михалковой из "Уральских пельменей".
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ТВ , Сергей Исаев
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