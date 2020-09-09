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Мистические случаи, попавшие в прямой эфир 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о странных и необъяснимых явлениях, которые попали в прямой эфир. В прямом эфире всё непредсказуемо, именно поэтому во время прямых репортажей или шоу случаются курьёзы. Но бывает, что на глазах миллионов зрителей происходит нечто пугающее и вызывающее недоумение. Смотрите видео и посмотрите на исчезновение Папы Римского, произвольное движение предметов на столе и куклу, которая изумила ведущих.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как вставшего грудью за Ефремова Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят».
ТВ , Видео
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