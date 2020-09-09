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«Конец эпохи»: в Сети умоляют Кардашьянов не закрывать шоу 

Диана Товсепова 1 час назад
Одно из самых популярных американских телешоу "Семейство Кардашьян" закрывается после 14 лет в эфире и 20 выпущенных сезонов.
Кадр из шоу
Последний, 21 сезон, символично выйдет на экраны в начале 2021 года. Об этом сообщила главная звезда проекта, Ким Кардашьян, на своей странице в Instagram.

"С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение попрощаться с "Семейство Кардашьян". … Это шоу сделало нас такими, какие мы есть", — написала звезда.

Для американского зрителя эта новость стала настоящим потрясением. Многие взахлеб смотрели сезоны шоу будто это был настоящий сериал. Тысячи расстроенных комментариев посыпались сестер Кардашьян. В Сети назвали это "концом эпохи".
Кадр из шоу
За годы существования реалити-шоу обросло култовыми фразами, шутками и отрывками эпизодов. Зрители знали все "фирменные словечки" сестер, а каждый семейный скандал шумно обсуждался в Сети. Кардашьяны за эти годы выходили замуж, разводились, рожали детей, переживали ограбления, становились супермоделями и начинали многомиллиардные бизнесы.
Кадр из шоу
Людям слишком нравилось за этим наблюдать, и поэтому сейчас многие зрители просят своих кумиров, ставших за годы почти родными, продолжать шоу:

"Сколько воспоминаний у меня с этим шоу… Мы выросли вместе с Кардашьянами…"

"Это пранк? 2020 год слишком жесток…"

"Жизнь, к которой мы привыкли, закончилась"

"Нам нужен выходной, чтобы придти в себя после этой новости"

"Скажите, что это неправда! Почему вы не думаете, о зрителях. Мы слишком привыкли к вам, чтобы прощаться сейчас…".

Комментарии
ТВ , Видео , Ким Кардашьян
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