Сколько зарабатывают ведущие шоу о красоте и стиле

Сколько зарабатывает и чем владеет Надежда Бабкина

1/2 квартиры площадью 124,9 квадратов;

квартира в 112,3 квадратов;

две квартиры в Болгарии;

пять земельных участков;

гараж;

баня;

«легковушка» Mercedes-Benz. Гонорары и недвижимость Надежды Бабкиной — не секрет: о заработанном артистке, как руководителю московского театра «Русская песня», приходится отчитываться. Надежда Георгиевна в списке самых обеспеченных начальников культурных заведений заняла третье место — обошли ее Владимир Спиваков с 89,7 млн рублей и Геннадий Хазанов с 64,5 млн рублей. У до не давнего времени ведущей шоу «Модный приговор» годовой доход — 34,8 миллиона рублей за 2019-й. И следующее имущество:

Съемки в «Модном приговоре» — далеко не первая статья доходов Бабкиной. У артистки — не низкий ценник на заказники: пригласить ее коллектив на большой праздник в честь дня города в 2017-м стоило 2,3 млн рублей, на новогодний корпоратив — 1 — 1,5 млн рублей. После болезни и преображения Надежда Георгиевна стала еще популярнее. Теперь у нее — крупный рекламный контракт. Если он продлится 2-3 месяца, принесет исполнительнице от 3 миллионов, если партнерство с брендом годовое — то до 20 млн рублей.

Недвижимость и гонорар Александра Васильева

Что объединяет Францию, Россию, Турцию и Литву? Верно, в эти странах у звезды «Модного приговора» есть недвижимость.

Экспресс газета

Трехкомнатная квартира в Париже ценна хранящейся в ней коллекцией антиквариата. Три дома в Оверне историк моды именует дачей. Дом в Литве с уникальной библиотекой телеведущему достался от деда, а квартира в Анталье — в качестве гонорара. В целом состояние мужчины оценивается в 1,5 миллиона евро — и это, предполагаем, самые самые скромные подсчеты.

«У меня много живописи, две тысячи полотен восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого века. Я умею купить дешево. У меня есть дар сбить цену, объяснить людям, что это ерунда. Я не миллионер, я — Васильев»,

— объясняет Александр.

Но время его все же обходится дорого: лекция от звезды длительностью до 3 часов в 2018-м стоила 10 тысяч евро.

Сколько зарабатывает Анфиса Чехова

Зритель никак не забудет «Секс с Анфисой Чеховой», продолжая ассоциировать женщину с провокационным шоу. Хотя «в резюме» у звезды куда больше проектов. В том числе о красоте, теле и стеле — «Модель XL», второй сезон которого стартует этой осенью.

О нынешних гонорарах на ТВ Анфиса молчит — но не стесняется рассказать о прошлых. За тот самый «Секс» Чеховой платили в 00-х зарплату в размере от 1000 долларов — первую она потратила на аренду квартиры за 800 «зеленых».

Экспресс газета

В 00-х Чехова входила в топ-50 звезд России — «Форбс»-2009 поставил телеведущую на 24 строчку с годовым доходом в 0,7 млн долларов. В свежих рейтингах Анфиса не мелькает, но на жизнь не жалуется: ее реклама в «Инстаграме» стоит около 220 тысяч рублей, гонорар за мероприятие еще несколько лет назад оценивался в 15 тысяч долларов.

Словом, складывается приличная сумма. Как подсчитали поклонники звезды — 3 миллиона рублей в месяц, но Анфиса опровергла: меньше. Хотя траты у артистки немаленькие:

«Не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. Также я оплачиваю коммунальные услуги за квартиру. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей».

Сколько зарабатывает и где живет Влад Лисовец

От стипендии в 30 рублей в родном Баку до собственного бренда и квартиры на Сретенке — такой путь проделал стилист и ведущий, причастный к модным шоу «Красота требует», «Топ-модель по-русски», «Мейкаперы».

Но «история Золушки» — не о нем, говорит Лисовец. Его заслуга — в работе и еще раз работе. Стилист начинал с работы на рынке, помогая продавцам цветов, — потратил заработок на фрукты и продукты для семьи. В 90-х переехал в Москву, где получил первый гонорар в 300 долларов за участие в шоу «Угадай мелодию» — их потратил на микроволновку и ковер для квартиры. Первый год — еще до звездного статуса — трудился без зарплаты, получая лишь чаевые.

Зато теперь у ведущего и эксперта свои салоны красоты, мастер-классы с билетом около 2 тысяч рублей и двухэтажная квартира на Сретенке (самое скромное жилье в районе, студия в 30 квадратов, продается сейчас за 11 млн рублей).

Квартира Александра Рогова

«Я боюсь представить, сколько зарабатывает Александр Рогов. Конечно, он шоумен и телеведущий, но и стилист. За мастер-класс вполне реально получить гонорар под полмиллиона»,

— рассуждала стилист Гала Борзова.

Сам Александр — мужчина скромный, о деньгах не говорит. Только о том, что у него, мальчика из деревни, контракты с популярными модными шоу и с крупными представителями масс-маркета. Приходится судить о достатке ведущего по недвижимости — а она у него внушительная.

Последнюю квартиру Александр купил, так как в старый дом не помещалась одежда. То есть как квартиру — трое апартаментов на последнем этаже с двумя окнами на крышу. Во владениях Рогова — всего две двери, в ванную и туалет, остальное пространство — общая зона с кухней и гостиной в 130 квадратов, гардеробная и спальня выглядят единым пространством.