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Стало известно о закрытии шоу Comedy Woman 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно о закрытии шоу Comedy Woman
Фото: Кадр из шоу Comedy Woman
Участница шоу Comedy Woman на ТНТ Надежда Ангарская рассказала, что проект закрыли. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
По словам Ангарской, новые выпуски больше не снимают.

«Приезжаю вечером на собрание у продюсера, такая возвышенная. А он говорит: "Я закрываю проект!"», — поделилась артистка.

Причина закрытия шоу, которое выходило десять с половиной лет, ей неизвестна.

«Почему так? Изжил себя? У продюсеров другое видение. Я бы сказала, что денег не приносит… Я не в бухгалтерии работаю. Я не знаю, что там у них произошло, что-то наверное произошло», — рассказала Ангарская.

Она призналась, что у нее было семь незакрытых кредитов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что "Ходячие мертвецы" закроют после 11 сезона.
ТВ , Надежда Ангарская
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