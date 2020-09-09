Стало известно о закрытии шоу Comedy Woman 

Участница шоу Comedy Woman на ТНТ Надежда Ангарская рассказала, что проект закрыли. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
По словам Ангарской, новые выпуски больше не снимают.
«Приезжаю вечером на собрание у продюсера, такая возвышенная. А он говорит: "Я закрываю проект!"», — поделилась артистка.
Причина закрытия шоу, которое выходило десять с половиной лет, ей неизвестна.
«Почему так? Изжил себя? У продюсеров другое видение. Я бы сказала, что денег не приносит… Я не в бухгалтерии работаю. Я не знаю, что там у них произошло, что-то наверное произошло», — рассказала Ангарская.
Она призналась, что у нее было семь незакрытых кредитов.
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