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Малышева показала танец для улучшения памяти 

Lenta.ru 3 часа назад
Малышева показала танец для улучшения памяти
Фото: Lenta.ru
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале показала танец, который стимулирует память и позволяет ее улучшить. Она лично продемонстрировала необходимые упражнения вместе с другими врачами, поучаствовавшими в программе. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
Психолог Татьяна Свиридченкова рассказала Малышевой об упражнении «Сигнальщик». Для этого необходимо менять положение рук: к себе, вверх и от себя. Для каждого движения существуют обращения: «я», «солнце» и «вы» соответственно.
Однако при выполнении одна рука должна идти чуть раньше другой. Таким образом тренируется способность человека координировать свои действия, что, в свою очередь, улучшает память.

«В этот момент в центральных извилинах вашей головы начинают работать нервные клетки, идут импульсы. Самое главное — не останавливайтесь. Сейчас идет прямая электрическая стимуляция мозга», — заметила Малышева и лично продемонстрировала танец с руками при выполнении упражнения.

По словам ведущей, подобное упражнение стоит выполнять каждый день примерно по одной минуте. «Старайтесь, получится», — заключила Малышева.
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ТВ , Елена Малышева
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