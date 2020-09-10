Телевизионный проект Comedy Woman уже не так популярен, поэтому слухи о его закрытии ходят не первый год. Рейтинги падают, денег шоу приносит все меньше. Представитель автора шоу Натальи Еприкян прокомментировала домыслы СМИ.
«Первый раз от вас слышу. Информацией не владею, скорее всего, она неправильная. Желтая пресса», — заявила представитель.
Напомним, новая волна слухов распространилась после громкого заявления участницы программы Надежды Ангарской о том, что проект закрыт.
«Приезжаю вечером на собрание у продюсера, такая возвышенная. А он говорит: «Я закрываю проект!»» — рассказала звезда шоу.
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