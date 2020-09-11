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Звезде «Уральских пельменей» пришлось стать штукатуром из-за безработицы 

Диана Товсепова 45 минут назад
Актер шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в Instagram опубликовал видео, на котором он вместе со своей женой штукатурит стены доме.
На видео он, пародируя странный акцент, произносит: "Деньги кончились на самоизоляции. Мы начали дома штукатурить. Так что, если надо, вызывайте бригаду Мясниковых. Мы все сделаем хорошо". По всей видимости, дело в том, что пандемия заметно сократила доходы артистов.

"Мой друг Андрей Рожков рассказал, что работы нет и он работает электриком. Я решил перестать стесняться и тоже рассказать о своем месте работы в карантин. А еще хочу сказать, что новый клип с классной песней уже на моем канале в YouTube. Песня называется «На 20 лет назад»", — подписал актер публикацию.

Ранее участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил в своем Instagram, что стал электриком.

"Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — поделился артист.

По словам Рожкова, он является электромонтером третьего разряда.
Ранее "Рамблер" сообщал, что другой актер шоу собрался идти на завод.
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ТВ , Видео , Андрей Рожков , Вячеслав Мясников
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