Актер шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в Instagram опубликовал видео, на котором он вместе со своей женой штукатурит стены доме.

На видео он, пародируя странный акцент, произносит: "Деньги кончились на самоизоляции. Мы начали дома штукатурить. Так что, если надо, вызывайте бригаду Мясниковых. Мы все сделаем хорошо". По всей видимости, дело в том, что пандемия заметно сократила доходы артистов.

"Мой друг Андрей Рожков рассказал, что работы нет и он работает электриком. Я решил перестать стесняться и тоже рассказать о своем месте работы в карантин. А еще хочу сказать, что новый клип с классной песней уже на моем канале в YouTube. Песня называется «На 20 лет назад»", — подписал актер публикацию.

Ранее участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил в своем Instagram, что стал электриком.

"Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — поделился артист.

По словам Рожкова, он является электромонтером третьего разряда.