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«Был пацан и нет пацана»: подписчики обсуждают «ноготочки» Дудя 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый снимок, который вызвал бурную реакцию среди его фолловеров. На снимке мужчина запечатлен с накрашенными ногтями.
Основу маникюра составляет бесцветное покрытие. В качестве дизайна Дудь предпочел нанести на каждый ноготь черную букву так, что в результате получилась фраза punk rock.

«Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!»

— признался Юрий.
Подписчики Дудя тут разбились на два лагеря. Одни пришли от увиденного в ужас и поспешили раскритиковать блогера.

«Ну ты-то куда», — негодует один фанат.

«Был пацан и нет пацана», — высказался второй.

«Скоро губы качать пойдешь», — иронично отметил третий.

@yurydud
Но нашлись и те, кто поддержал Дудя. По мнению преданных фолловеров, Юрий решился на действительно смелый поступок. Ведь для любого мужчины накрашенные ногти не являются нормой. Но журналист не следует стереотипам!

«Маникюр с покрытием и дизайном могут делать люди обоих полов. Очень классно смотрится!»,

— не скрывает своего восторга подписчица.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что звезда «Уральских пельменей» стал ремонтником.
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ТВ , Видео , Юрий Дудь
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