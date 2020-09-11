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Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый снимок, который вызвал бурную реакцию среди его фолловеров. На снимке мужчина запечатлен с накрашенными ногтями.

Основу маникюра составляет бесцветное покрытие. В качестве дизайна Дудь предпочел нанести на каждый ноготь черную букву так, что в результате получилась фраза punk rock.

«Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!»

— признался Юрий.

Подписчики Дудя тут разбились на два лагеря. Одни пришли от увиденного в ужас и поспешили раскритиковать блогера.

«Ну ты-то куда», — негодует один фанат.

«Был пацан и нет пацана», — высказался второй.

«Скоро губы качать пойдешь», — иронично отметил третий.

@yurydud

Но нашлись и те, кто поддержал Дудя. По мнению преданных фолловеров, Юрий решился на действительно смелый поступок. Ведь для любого мужчины накрашенные ногти не являются нормой. Но журналист не следует стереотипам!

«Маникюр с покрытием и дизайном могут делать люди обоих полов. Очень классно смотрится!»,

— не скрывает своего восторга подписчица.