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Шепелев рассказал о зарплате в новом шоу 

Teleprogramma.pro и ещё 5 1 час назад
Шепелев рассказал о зарплате в новом шоу
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время шоу «Макарена» на Ютубе проговорился о своей годовой зарплате на телевидении. Один из поклонников проекта предположил, что в программе «На самом деле», которая выходит на Первом канале, зарплата звезды была 30 миллионов рублей в год. Шепелев не стал отрицать этот факт.
Также у Шепелева поинтересовались, какая у него сейчас зарплата. Как известно, с недавних пор он ведет шоу «Ты как я» на канале ТНТ. «Я ничего не потерял», — заявил Шепелев, говоря о деньгах.
Также гражданский муж покойной певицы Жанны Фриске отметил, что программу «На самом деле» делают профессионалы. Сам он ушел, потому что не хотел обсуждать темы, которые поднимались в передаче. Они, как он выразился, не для него.
Напомним, что в студии программы «Ты как я» Шепелев встречается со звездами и их детьми. Ранее он отмечал, что счастлив вести именно подобную программу, где нет никаких скандалов.
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Комментарии
ТВ , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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