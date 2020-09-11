Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Участник «Кто хочет стать миллионером?» позвонил жене и услышал другого мужчину 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Участник шоу позвонил жене и услышал мужской голос
Фото: Кадр: телепередача «Кто хочет стать миллионером?»
Участник британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джей Пи Хоган (JP Hogan) позвонил жене за помощью, однако в ответ услышал голос незнакомого мужчины. На эпизод обратил внимание таблоид Mirror.
Хоган добрался до вопроса на 16 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона рублей), в котором ему нужно было выбрать одно слово, означающее выходной в Германии. Он решил воспользоваться подсказкой «Звонок другу» и обратиться к супруге, тетя которой, по словам мужчины, жила в этой стране больше 50 лет. Он набрал жене, но услышал неизвестный мужской голос.

«Так, только что на звонок ответил другой мужчина. Расслабьтесь, возможно, произошел какой-то инцидент», — заверил ведущий Джереми Кларксон.

Оказалось, что это был лишь автоответчик, который сообщил, что звонок не может быть совершен. Кларксон, тем не менее, пошутил над женой Хогана, когда она наконец взяла трубку: «Можете ли вы подтвердить, что вы сейчас не одни?»
Пользователи соцсетей также принялись обсуждать произошедшее. Многие отметили, что участник был шокирован, услышав голос автоответчика. «Вопрос на миллион: кто был в этот момент с его женой», — написал один юзер, не поверивший, что голос действительно принадлежал роботу.
Хоган, несмотря на произошедшее, продолжил игру. Он сумел заработать 64 тысячи фунтов (6,1 миллиона рублей).
Видео дня. Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Комментарии
ТВ , Джереми Кларксон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Почему Негода не хочет вспоминать роман с Ефремовым
Почему Негода не хочет вспоминать роман с Ефремовым
«Я не могла встать и почистить зубы неделями»
«Я не могла встать и почистить зубы неделями»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
03:22
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
Актеры
Как Николай Крючков и Михаил Ульянов стали соперниками
26:24
Как Николай Крючков и Михаил Ульянов стали соперниками
Актеры
10 кинозвезд, покончивших с актерством на пике славы
12:42
10 кинозвезд, покончивших с актерством на пике славы
Актеры
Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
04:28
Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
Актеры
Фильмы, которым совершенно необходимы продолжения
10:34
Фильмы, которым совершенно необходимы продолжения
Фильмы
Куда пропали Тарапунька и Штепсель
07:11
Куда пропали Тарапунька и Штепсель
Актеры
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
02:31
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение