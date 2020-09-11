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Популярная телеведущая удивила фанатов отсутствием нижнего белья 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Британская телеведущая Аманда Холден шокировала фанатов. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео в откровенном наряде, при этом видно, что на ней нет белья.
На записи 49-летняя звезда запечатлена в платье-миди на запах с глубоким декольте белого цвета и в черных босоножках на высоких каблуках. На видео отчетливо видно, что на Аманда не надела бюстгальтер. Кроме того, во время своего дефиле Холден задрала юбку так, что подписчики увидели ее трусы.

«На тебе нет белья»,

«Я увидел твои трусы, когда ты взмахнула платьем»,

«Надеюсь, ты в трусах?»

— не скрывали своего удивления фолловеры.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Козловского опять застукали с Акиньшиной.
ТВ , Видео , Аманда Холден
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