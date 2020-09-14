Названы самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире 

Телезрители высказались о том, какие самые необычные моменты им удавалось увидеть во время прямых эфиров. Своими впечатлениями они поделились в комментариях к посту пользователя Reddit. Публикация набрала почти шесть тысяч лайков.

Тред начал юзер с ником groovetrain_. Он обратился к сообществу с вопросом: «Что самое сумасшедшее вы видели по телевидению в прямом эфире перед тем, как трансляцию прервали или подвергли цензуре?»

Многие случаи были связаны с региональными телеканалами. Так, GoliathPrime рассказал, что примерно семь лет назад два подростка смогли взломать телеэфир регионального канала в американском городе Панама-Сити штата Флорида.

«Мы в гостиной смотрели новости, и тут сигнал прервался. Однако через некоторое время на экране появились два ребенка в спальне», — вспомнил ситуацию комментатор.

По его словам, подростки успели обнять друг друга на глазах зрителей, после чего телеканал смог вернуть сигнал. Ведущая извинилась за техническую неполадку.

Meegs294 вспомнил, как корреспондент вела репортаж во время наводнения и рапортовала, какая ужасная ситуация сложилась в регионе, однако в этот же момент рядом с ней прошли два мужчины, по виду которых было понятно, что проблема преувеличена. А пользователь catinreverse сообщила, что главным событием в начальной школе для нее стал взрыв культового автомобиля Dodge Challenger, за которым он вместе с одноклассниками наблюдал по школьному телевизору в классе.

Юзеру cordycepswitch запомнился момент во время спортивной трансляции. Он был в баре вместе с родителями, и большая часть посетителей особо не следила за ходом игры. Однако в один момент люди обратили внимание, как игрок бросил бейсбольный мяч, который попал в птицу. «И я увидел, как снаряд превратился в огромный ком из перьев», — заметил он.