Раскрыты самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире

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На популярном портале Reddit телезрители поделились самыми необычными моментами, которые им удалось увидеть во время прямых эфиров.

Тред начал юзер с ником groovetrain_. Он спросил у других пользователей Сети:

«Что самое сумасшедшее вы видели по телевидению в прямом эфире, перед тем как трансляцию прервали или подвергли цензуре?».

Многие казусы были связаны с региональными телеканалами. Одну из таких историй рассказал GoliathPrime:

«Мы в гостиной смотрели новости, и тут сигнал прервался. Однако через некоторое время на экране появились двое детей в спальне».

Позже выяснилось, что двум подросткам удалось взломать телеэфир регионального канала в американском городе Панама-Сити.

Meegs294 вспомнил, как журналистка вела репортаж во время наводнения, рассказывая о том, какая ужасная ситуация сложилась в регионе, но внезапно мимо нее прошли двое мужчин, по виду которых было видно, — репортер сильно преувеличивает.

Пользователь catinreverse, в свою очередь, рассказала, как вместе с одноклассниками увидела в прямом эфире взрыв культового автомобиля Dodge Challenger.