Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Телезрители вспомнили самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире 

Мира Маркина 2 часа назад
Раскрыты самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире
Фото: depositphotos.com
На популярном портале Reddit телезрители поделились самыми необычными моментами, которые им удалось увидеть во время прямых эфиров.
Тред начал юзер с ником groovetrain_. Он спросил у других пользователей Сети:

«Что самое сумасшедшее вы видели по телевидению в прямом эфире, перед тем как трансляцию прервали или подвергли цензуре?».

Многие казусы были связаны с региональными телеканалами. Одну из таких историй рассказал GoliathPrime:

«Мы в гостиной смотрели новости, и тут сигнал прервался. Однако через некоторое время на экране появились двое детей в спальне».

Позже выяснилось, что двум подросткам удалось взломать телеэфир регионального канала в американском городе Панама-Сити.
Meegs294 вспомнил, как журналистка вела репортаж во время наводнения, рассказывая о том, какая ужасная ситуация сложилась в регионе, но внезапно мимо нее прошли двое мужчин, по виду которых было видно, — репортер сильно преувеличивает.
Пользователь catinreverse, в свою очередь, рассказала, как вместе с одноклассниками увидела в прямом эфире взрыв культового автомобиля Dodge Challenger.
Мужчину с ником cordycepswitch поразила спортивная трансляция, во время которой игрок попал бейсбольным мячом в птицу. История cyberdrunk также связана с птицами: как-то раз он смотрел по телевизору шоу Дэвида Леттермана, когда в гостях у него был зоолог с парой попугаев. Спустя какое-то время птицы испугались и начали бегать вокруг стола, после чего они загадили студию и испачкали одежду ведущего. В этот момент шоу ушло на рекламу, после которой Леттерман появился в новом костюме, а птиц уже не было.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярная телеведущая удивила зрителей отсутствием нижнего белья.
Видео дня. Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
Комментарии
ТВ , Дэвид Леттерман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Названы самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире
Названы самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
С кем крутил романы Янковский на съемках у Балаяна
26:23
С кем крутил романы Янковский на съемках у Балаяна
Фильмы
Вульгарные сцены из фильмов, которые зрители не увидели
04:31
Вульгарные сцены из фильмов, которые зрители не увидели
Фильмы
Почему внебрачная дочь Кокшенова не носит его фамилию
44:00
Почему внебрачная дочь Кокшенова не носит его фамилию
Актеры
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
03:30
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
Актеры Фильмы
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
03:22
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
Актеры
Как Николай Крючков и Михаил Ульянов стали соперниками
26:24
Как Николай Крючков и Михаил Ульянов стали соперниками
Актеры
10 кинозвезд, покончивших с актерством на пике славы
12:42
10 кинозвезд, покончивших с актерством на пике славы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение