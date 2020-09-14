Раскрыты самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире

На популярном портале Reddit телезрители поделились самыми необычными моментами, которые им удалось увидеть во время прямых эфиров.
Тред начал юзер с ником groovetrain_. Он спросил у других пользователей Сети:
«Что самое сумасшедшее вы видели по телевидению в прямом эфире, перед тем как трансляцию прервали или подвергли цензуре?».
Многие казусы были связаны с региональными телеканалами. Одну из таких историй рассказал GoliathPrime:
«Мы в гостиной смотрели новости, и тут сигнал прервался. Однако через некоторое время на экране появились двое детей в спальне».
Позже выяснилось, что двум подросткам удалось взломать телеэфир регионального канала в американском городе Панама-Сити.
Meegs294 вспомнил, как журналистка вела репортаж во время наводнения, рассказывая о том, какая ужасная ситуация сложилась в регионе, но внезапно мимо нее прошли двое мужчин, по виду которых было видно, — репортер сильно преувеличивает.
Пользователь catinreverse, в свою очередь, рассказала, как вместе с одноклассниками увидела в прямом эфире взрыв культового автомобиля Dodge Challenger.
Мужчину с ником cordycepswitch поразила спортивная трансляция, во время которой игрок попал бейсбольным мячом в птицу. История cyberdrunk также связана с птицами: как-то раз он смотрел по телевизору шоу Дэвида Леттермана, когда в гостях у него был зоолог с парой попугаев. Спустя какое-то время птицы испугались и начали бегать вокруг стола, после чего они загадили студию и испачкали одежду ведущего. В этот момент шоу ушло на рекламу, после которой Леттерман появился в новом костюме, а птиц уже не было.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярная телеведущая удивила зрителей отсутствием нижнего белья.