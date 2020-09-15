«Преступление и наказание», 20 сентября

В «Преступлении и наказании» Константина Богомолова все не то, чем кажется. Известный сюжет сжат до первой части названия, но это не значит, что в нем нет истории раскаяния Раскольникова. Роман Достоевского звучит как современная документальная драма, однако текст остается верным оригиналу. В постановке появляется песня знаковой питерской актрисы, но композиция никак не связана с «петербургским текстом» Федора Михайловича и отсылает нас к 1970-м годам.