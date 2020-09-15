«Дети солнца», 29 октября

«Дети солнца» — далеко не первая хрестоматийная пьеса, которую Тимофей Кулябин взялся «редактировать» под наше время, но такой безупречной логики, как здесь, не было ни в одной из его предыдущих работ. Это заслуга не только режиссера, но и драматурга Ольги Федяниной, которая, помимо прочего, придумала персонажам новые биографии — с ними непременно нужно познакомиться в буклете, чтобы лучше понимать спектакль. У Горького главный герой, химик Протасов, живет ожиданием светлого будущего. Поэтому в новосибирской постановке место действия меняется на кампус Стэнфордского университета в Кремниевой долине — мировом центре по проектировке этого самого будущего. Сам персонаж из ученого становится программистом-экспатом. Вместо 1905 года история датируется 2000-м: герои празднуют миллениум и готовятся перейти в новую эру. Наконец, главный источник тревоги — не народные волнения, как в оригинале, а терроризм: всего через год, в 2001-м, атака на Нью-Йорк окончательно похоронит надежду на гуманистический XXI век.
Очевидно, что в пьесе «Дети солнца» очень сильно влияние Чехова, его психологизма, типажей, проблематики. Я испытываю большой интерес именно к этой драматургической традиции, линии театрального развития, но моя задача — сделать текст сегодняшним. Ощущение того, что мир, населенный нашими мечтами, проблемами, драмами, вообще-то уже исчерпан, что он вот сейчас, совсем скоро, радикально изменится — очень важная составляющая «Детей солнца», собственно, та, которая меня больше всего интересует. Но темы оторванности интеллигенции от народа, столкновения интеллигенции и масс — в том виде, в котором это написано у Горького, — на мой взгляд, больше просто не существует. А вот ощущение водораздела, порога, предчувствия резкого скачка — это ощущение мне очень знакомо, оно живет во мне как ясное и близкое воспоминание о рубеже эпох, который называется миллениумом. Именно ясная память об этом водоразделе, на который я сегодня уже могу смотреть с некоторой дистанции, стала для меня ключевым моментом в анализе этой пьесы.