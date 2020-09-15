«Дети солнца», 29 октября

Очевидно, что в пьесе «Дети солнца» очень сильно влияние Чехова, его психологизма, типажей, проблематики. Я испытываю большой интерес именно к этой драматургической традиции, линии театрального развития, но моя задача — сделать текст сегодняшним. Ощущение того, что мир, населенный нашими мечтами, проблемами, драмами, вообще-то уже исчерпан, что он вот сейчас, совсем скоро, радикально изменится — очень важная составляющая «Детей солнца», собственно, та, которая меня больше всего интересует. Но темы оторванности интеллигенции от народа, столкновения интеллигенции и масс — в том виде, в котором это написано у Горького, — на мой взгляд, больше просто не существует. А вот ощущение водораздела, порога, предчувствия резкого скачка — это ощущение мне очень знакомо, оно живет во мне как ясное и близкое воспоминание о рубеже эпох, который называется миллениумом. Именно ясная память об этом водоразделе, на который я сегодня уже могу смотреть с некоторой дистанции, стала для меня ключевым моментом в анализе этой пьесы.