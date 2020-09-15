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«Дети солнца», театр «Красный факел», 29 октября, 20:00 

Партнерский материал 8 часов назад
«Дети солнца», 29 октября
Фото: Пресс-служба
Максим Горький
«Дети солнца»
Театр «Красный факел», Новосибирск
сценическая версия театра
Режиссер-постановщик: Тимофей Кулябин
Художник-постановщик: Олег Головко
Художник по свету: Александр Романов
Драматург: Ольга Федянина
Артисты: Павел Поляков, Ирина Кривонос, Дарья Емельянова, Константин Телегин, Андрей Черных, Екатерина Жирова, Елена Дриневская, Валерия Кручинина
Продолжительность 2 ч.
16+
Номинации на Премию «Золотая Маска» 2020 года — «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая женская роль» (Дарья Емельянова), Лучшая мужская роль» (Павел Поляков), «Лучшая женская роль второго плана» (Ирина Кривонос), Лучшая мужская роль второго плана» (Андрей Черных).

«Дети солнца» — далеко не первая хрестоматийная пьеса, которую Тимофей Кулябин взялся «редактировать» под наше время, но такой безупречной логики, как здесь, не было ни в одной из его предыдущих работ. Это заслуга не только режиссера, но и драматурга Ольги Федяниной, которая, помимо прочего, придумала персонажам новые биографии — с ними непременно нужно познакомиться в буклете, чтобы лучше понимать спектакль. У Горького главный герой, химик Протасов, живет ожиданием светлого будущего. Поэтому в новосибирской постановке место действия меняется на кампус Стэнфордского университета в Кремниевой долине — мировом центре по проектировке этого самого будущего. Сам персонаж из ученого становится программистом-экспатом. Вместо 1905 года история датируется 2000-м: герои празднуют миллениум и готовятся перейти в новую эру. Наконец, главный источник тревоги — не народные волнения, как в оригинале, а терроризм: всего через год, в 2001-м, атака на Нью-Йорк окончательно похоронит надежду на гуманистический XXI век.

Антон Хитров, эксперт Фестиваля «Золотая Маска»

Очевидно, что в пьесе «Дети солнца» очень сильно влияние Чехова, его психологизма, типажей, проблематики. Я испытываю большой интерес именно к этой драматургической традиции, линии театрального развития, но моя задача — сделать текст сегодняшним. Ощущение того, что мир, населенный нашими мечтами, проблемами, драмами, вообще-то уже исчерпан, что он вот сейчас, совсем скоро, радикально изменится — очень важная составляющая «Детей солнца», собственно, та, которая меня больше всего интересует. Но темы оторванности интеллигенции от народа, столкновения интеллигенции и масс — в том виде, в котором это написано у Горького, — на мой взгляд, больше просто не существует. А вот ощущение водораздела, порога, предчувствия резкого скачка — это ощущение мне очень знакомо, оно живет во мне как ясное и близкое воспоминание о рубеже эпох, который называется миллениумом. Именно ясная память об этом водоразделе, на который я сегодня уже могу смотреть с некоторой дистанции, стала для меня ключевым моментом в анализе этой пьесы.

Тимофей Кулябин
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ТВ , «Золотая Маска»
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