Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились

Накануне произошло долгожданное воссоединение Энистон и Питта на экранах: бывшие супруги снялись в живых чтениях комедийного фильма 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“. Премьера ожидается 17 сентября.

Звезды были женаты с 2000 по 2005 год. Они познакомились еще в середине 90-х, однако первое свидание случилось лишь в 1998 году. На счету актеров не так уж много совместных работ: последний проект, в котором пара приняла участие вместе — один из эпизодов сериала "Друзья" , где Энистон исполняла главную роль.

На протяжении 19 лет бывшие супруги больше не пересекались на съёмочных площадках. Вживую Энистон и Питт пообщались в январе этого года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Теплое общения спустя годы закрепленного за Дженнифер статуса брошенной ради Джоли девушки восстановилось, и породило множество слухов, якобы Питт и Энистон снова вместе.

Однако, романтические отношения пары вряд ли возобновятся: актер сейчас в отношениях с 27-летней моделью Николь Потуральски. После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли, лед между ним и Энистон треснул, но бывшие возобновили лишь дружеское общение.