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Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на экране 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне произошло долгожданное воссоединение Энистон и Питта на экранах: бывшие супруги снялись в живых чтениях комедийного фильма 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“. Премьера ожидается 17 сентября.
Звезды были женаты с 2000 по 2005 год. Они познакомились еще в середине 90-х, однако первое свидание случилось лишь в 1998 году. На счету актеров не так уж много совместных работ: последний проект, в котором пара приняла участие вместе — один из эпизодов сериала "Друзья", где Энистон исполняла главную роль.
На протяжении 19 лет бывшие супруги больше не пересекались на съёмочных площадках. Вживую Энистон и Питт пообщались в январе этого года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Теплое общения спустя годы закрепленного за Дженнифер статуса брошенной ради Джоли девушки восстановилось, и породило множество слухов, якобы Питт и Энистон снова вместе.
Однако, романтические отношения пары вряд ли возобновятся: актер сейчас в отношениях с 27-летней моделью Николь Потуральски. После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли, лед между ним и Энистон треснул, но бывшие возобновили лишь дружеское общение.
Также в живых чтениях вместе с Питтом и Энистон можно увидеть Джулию Робертс, Моргана Фримена, Мэттью Макконахи и других звезд.
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Комментарии
ТВ , Друзья , Брэд Питт , Морган Фримен , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Джулия Робертс
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