"В "Ну, погоди!" нет диалогов, но есть очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей", — признался Харламов.

Подбор актеров на озвучку "Ну, погоди!" стал для творческой группы мультсериала одной из ключевых и очень ответственных задач. Гарика выбрали, так как он обладает стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром.

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году. Новый мультсериал будет не прямым продолжением мультика, а историей в современном прочтении.