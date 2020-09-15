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Стало известно, кто из звезд озвучит Волка в новом «Ну, погоди!» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Волка из новой серии мультфильмов "Ну, погоди!" будет озвучивать шоумен Гарик Харламов. Об этом сообщила РИА Новостям в пресс-служба "Союзмультфильма".

"В "Ну, погоди!" нет диалогов, но есть очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей", — признался Харламов.

Подбор актеров на озвучку "Ну, погоди!" стал для творческой группы мультсериала одной из ключевых и очень ответственных задач. Гарика выбрали, так как он обладает стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром.
Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году. Новый мультсериал будет не прямым продолжением мультика, а историей в современном прочтении.
Ранее "Рамблер" рассказывал о запрещенных мультфильмах СССР.
ТВ , Видео , Ну, погоди! , Гарик Харламов
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