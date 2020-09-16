Жигунов хотел выжить Заворотнюк из сериала

Сергей Жигунов был против кандидатуры Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Об этом рассказали в эфире передачи "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ.
Съемочная группа восхищалась в то время еще малоизвестной актрисой:
«Если съемки начинались в восемь утра, она без пятнадцати восемь была уже на месте, готовилась к гриму»,
— вспоминают коллеги актрисы.
Однако очарование Анастасии не подействовало на Жигунова. Он был настроен против актрисы, приходил в ярость из-за малейших промахов Заворотнюк и даже хотел выжить ее из проекта:
«Жигунов не очень приветствовал ее появление в этом сериале, он был настроен очень агрессивно»,
— рассказал театральный деятель Юрий Кочетков.
Несмотря на предвзятое отношение, очень скоро Сергей влюбился в Анастасию. У актеров завязался роман, и Жигунов даже ушел от жены, с которой воспитывал двоих детей.
Отношения коллег продлились два года, после чего они расстались, а Заворотнюк и вовсе назвала связь с Жигуновым роковой ошибкой. Тем временем сам Сергей вернулся к своей супруге Вере Новиковой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты подробности личной жизни Заворотнюк.