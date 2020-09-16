Жигунов хотел выжить Заворотнюк из сериала

Съемочная группа восхищалась в то время еще малоизвестной актрисой:

«Если съемки начинались в восемь утра, она без пятнадцати восемь была уже на месте, готовилась к гриму»,

— вспоминают коллеги актрисы.

Однако очарование Анастасии не подействовало на Жигунова. Он был настроен против актрисы, приходил в ярость из-за малейших промахов Заворотнюк и даже хотел выжить ее из проекта:

«Жигунов не очень приветствовал ее появление в этом сериале, он был настроен очень агрессивно»,

Несмотря на предвзятое отношение, очень скоро Сергей влюбился в Анастасию. У актеров завязался роман, и Жигунов даже ушел от жены, с которой воспитывал двоих детей.