Корчевников откровенно высказался о своей болезни 

В эфире телеканала "Россия 1" телеведущий Борис Корчевников откровенно высказался о своем здоровье.
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Не так давно СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, зрители, присутствовавшие на съемках одной из программ, рассказали, что у телеведущего появились проблемы со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о его проблемах со здоровьем.
На днях в эфире программы, которую ведет Корчевников, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, которая смогла победить рак, затронула тему болезней.
В ответ на вопрос Прошутинской о том, что чувствовал Борис во время лечения недуга, он сказал:
" (Было. — Прим. ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле и только кажешься себе сильным".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что зрители рассказали о глухоте Корчевникова.