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Корчевников откровенно высказался о своей болезни 

Мира Маркина 1 час назад
Корчевников откровенно высказался о своей болезни
Фото: @b.korchevnikov
В эфире телеканала "Россия 1" телеведущий Борис Корчевников откровенно высказался о своем здоровье.
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Не так давно СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, зрители, присутствовавшие на съемках одной из программ, рассказали, что у телеведущего появились проблемы со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о его проблемах со здоровьем.
На днях в эфире программы, которую ведет Корчевников, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, которая смогла победить рак, затронула тему болезней.
В ответ на вопрос Прошутинской о том, что чувствовал Борис во время лечения недуга, он сказал:

" (Было. — Прим. ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле и только кажешься себе сильным".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что зрители рассказали о глухоте Корчевникова.
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Комментарии
ТВ , Кира Прошутинская , Борис Корчевников , Табриз Шахиди
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