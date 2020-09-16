Сколько зарабатывают телеведущие-юмористы 

«Экспресс газета» рассказывает, сколько зарабатывают телеведущие, причастные к юмористическим шоу, и звезды, которые шутят со сцены сами. В нашем материале — доходы и недвижимость Евгения Петросяна , Маскима Галкина, Павла Воли и других артистов.

Сколько зарабатывает Евгений Петросян Список Forbes: 2005-й — 2,1 млн долларов, 2006-й — 1,5 млн

Евгению Вагановичу сегодня исполняется 75 лет. Звездный именинник давно не значится в рейтингах «Форбс», но в число богатых российских пенсионеров входит. Зарабатывал Петросян на заказниках (гонорар — ок. 700 тысяч рублей), гастролях (доход — до 100 млн рублей в год, по оценкам РБК), продаже прав на показ выступлений (контракт на трансляцию в 2017-м обошелся одному и каналов в 32,9 млн руб., в 2018 году —в 25,4 млн рублей).

Пенсия занимает в прибыли Петросяна последнее место и составляет 20 тысяч рублей в месяц. «Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», — комментирует Евгений Ваганович. Веселится, конечно: выплат по старости не хватило бы и на день отдыха юмориста с женой Татьяной Брухуновой в Сочи — не говоря уже об отпуске в Эмиратах, где пара потратила под миллион только на проживание.

Кстати о проживании: недвижимостью Евгений Петросян не обделен. Вместе с бывшей женой Еленой Степаненко он владеет пятью квартирами общей стоимостью около 270 миллионов рублей, подмосковным домом за 150 миллионов и коллекцией картин и скульптур в придачу на 30 миллионов рублей. Кому какой угол достанется, все еще неизвестно: раздел имущества не завершен.

И главная драгоценность Евгения Петросяна — сын Ваган, которого артист впервые представил публике в день своего 75-летия.

Сколько зарабатывает Павел Воля Список Forbes: 2019-й — 2,5 млн долларов, 2017-й — 1,2 млн, 2016-й — 1,5 млн

Месяц назад супруга юмориста заявила, что легко проживет на 50 тысяч рублей в месяц — если распродажи не искусят. Но необходимости экономить у Ляйсан Утяшевой нет, и гимнастка, и ее муж юморист неплохо зарабатывают. У Утяшевой — контракт с шоу «Танцы», собственная постановка «Болеро», у Павла — Stand up и несколько шоу на ТВ. На двоих у пары — бренд одежды (костюм от звезд стоит 10 690 рублей, свитшот — 6690) и мастер-классы (есть и за 4 тысячи, и за 15 — зависит от темы и срока доступа к материалам).

Весомый пункт в доходах Павла Воли — корпоративы. Торжество с участием телеведущего-юмористы обойдется заказчику в 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей), пишет «Комсомольская правда». Плюс рекламные контракты с банком, сухариками и другие — от 5 до 20 миллионов в год. Вот и набегает на место в списке самых обеспеченных звезд и дорогую недвижимость: «трешку» на Павелецкой набережной, «двушку» в «Кунцево» и таунхаус на Рублевке миллионов так за 27.

Сколько зарабатывает Гарик Харламов Список Forbes: 2020-й — 2,9 млн долларов.

Минувшим летом телеведущий и Кристина Асмус купили в особняк на Рублевке. «Думаешь, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так — все, что зарабатывает Гарик, общее. Все, что зарабатываю я, — мое», — смеялась Асмус в разговоре с Цыпкиным.

Гарик Харламов не доходы не жалуется: корпоратив — около 2 миллионов, рекламные контракты, выступления в «Камеди» за 750 тысяч рублей в день, если верить продюсеру Олесе Сазыкиной . Только собственный бренд одежды не пошел — зато удача улыбалась Харламову в азартных играх. Пять лет назад телеведущий и комик выиграл 317 тысяч евро в казино Латвии, что позволило ему погасить ипотеку на квартиру на Проспекте мира.

Теперь дом и квартиру придется делить — Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Есть и выгода в неприятном обстоятельстве: после заявления о разрыве с артисткой Харламов поднял цену на «заказник» до 2,5 миллионов.

Сколько зарабатывает Максим Галкин Список Forbes: 2018-й — 4 млн долларов, 2017-й — 4,8 млн, 2015-й — 4,6 млн

О недвижимости Максима Галикна долго вспоминать не станем: дворец в деревне Грязь, стоит который под 10 миллионов долларов, достаточно знаменит. Содержание роскошного дома влетает в копеечку — примерно в 500 тысяч рублей ежемесячно. Плюс обучение детей, бытовые нужды — всего месяц жизни обходится звездной паре в 10 миллионов рублей в месяц, считает Разин.

Приходится крутиться — что Максим Галкин и делает. Помимо зарплаты ведущего ТВ и youtube-программ получает гонорары от корпоративов — 50 тыс. евро за выступление. Баснословный ценник артист объясняет просто: «Я продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому и остаюсь до сих пор в топе».

А вот снять сливки с «Инстаграма» телеведущему еще только предстоит. Год назад он признавался, что не хочет зарабатывать на соцсети, как Ксения Собчак — много публикаций по 500 тысяч — ждет редких, но больших контрактов.

Сколько зарабатывает Сергей Светлаков Список Forbes: 2018-й — 1,8 млн долларов.

Сергей Светлаков гонораров за работу на ТВ не скрывает: на ТНТ юморист получал 400 — 500 тысяч долларов в год. Но снимался слишком много, чтобы оправдать доходы, и в конце концов превратился в ходячую рекламу канала без дальнейших перспектив.

Зарплату в настоящем бывший КВН-щик не озвучивает — видимо, связан контрактом. Только намекнул в беседе с Ксенией Собчак, что имеет больше полумиллиона долларов ежегодно. Плюс корпоративы — миллиона за 3.

Коллеги упомянутых выше звезд имеют более скромные заработки. Телеюмористы, по оценкам «КП», просят за корпоративы следующие гонорары: