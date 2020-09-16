Джигурда разделся в студии ток-шоу Кудрявцевой 

Никита Джигурда побывал на съемках программы «Секрет на миллион». Об этом в своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro сообщила ведущая ток-шоу Лера Кудрявцева . Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что выпуск с Джигурдой ожидается 19 сентября в 21:00. Кудрявцева призналась, что зрителей ждет «горячая» передача. И дело не только в том, что у обладателя антипремии «Серебряная калоша» непростой характер. Светская львица заявила, что Джигурда разделся прямо в студии:

Спина у него, кстати, знатная — вся в татуировках! Он мне с большим удовольствием ее продемонстрировал, раздевшись прямо в нашей студии.

Также актриса добавила, что редакторам программы «Секрет на миллион» удалось довести эпатажного артиста до слез.

«Прочитав вопрос, который стоит один миллион рублей, Никита закричал, как раненый зверь. И заплакал. Я глазам своим не поверила…» — сказала Кудрявцева.

Ведущая не стала говорить обо всех подробностях выпуска. Но предупредила, что зрители все сами смогут узнать, посмотрев программу с участием Джигурды. Напомним, что «Секрет на миллион» — провокационное шоу на телеканале НТВ. На этом проекте знаменитости рассказывают свои самые главные тайны прошлого и взамен получают крупную сумму денег. Постоянной ведущей ток-шоу является Лера Кудрявцева.