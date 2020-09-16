Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Джигурда расплакался в студии Кудрявцевой 

Анастасия Иванова 6 часов назад
«Закричал, как раненый зверь. И заплакал»
Фото: globallookpress.com
Актер Никита Джигурда стал гостем программы «Секрет на миллион». Об этом заявила ведущая шоу Лера Кудрявцева в своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro, отметив, что «горячая» передача с участием артиста выйдет в эфир 19 сентября в 21.00.
По словам возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова, шоумен разделся прямо в студии. Лера отметила, что спина у Никиты «знатная — вся в татуировках». Кроме того, Кудрявцева заявила, что в процессе съемки Джигурду удалось до вести до слез.

«Прочитав вопрос, который стоит один миллион рублей, Никита закричал, как раненый зверь. И заплакал. Я глазам своим не поверила…»,

— поделилась телеведущая.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Корчевников откровенно высказался о своей болезни.
Видео дня. Фильмы, которые считают проклятыми
ТВ , Никита Джигурда , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят актеры фильмов ужасов без грима
Как выглядят актеры фильмов ужасов без грима
Фильмы, которые кинематографисты считают проклятыми
Фильмы, которые кинематографисты считают проклятыми
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Откуда взялся друг Гоши из «Москва слезам не верит»
06:01
Откуда взялся друг Гоши из «Москва слезам не верит»
Актеры Фильмы
Что стало с актрисами сериала «Беверли Хиллз, 90210»
03:11
Что стало с актрисами сериала «Беверли Хиллз, 90210»
Сериалы Актеры
Как «чудо-женщина» оказалась в израильской армии
05:57
Как «чудо-женщина» оказалась в израильской армии
Актеры
Ошибки и ляпы, которые специально оставили в фильмах
11:37
Ошибки и ляпы, которые специально оставили в фильмах
Фильмы
Почему Всеволод Шиловский перешел в режиссуру
26:26
Почему Всеволод Шиловский перешел в режиссуру
Актеры
Как изменились жизни актеров из «Реальных пацанов»
06:38
Как изменились жизни актеров из «Реальных пацанов»
Сериалы Актеры
Постеры, случайно раскрывшие сюжеты фильмов
11:22
Постеры, случайно раскрывшие сюжеты фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение