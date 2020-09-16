Актер Никита Джигурда стал гостем программы «Секрет на миллион». Об этом заявила ведущая шоу Лера Кудрявцева в своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro, отметив, что «горячая» передача с участием артиста выйдет в эфир 19 сентября в 21.00.

По словам возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова, шоумен разделся прямо в студии. Лера отметила, что спина у Никиты «знатная — вся в татуировках». Кроме того, Кудрявцева заявила, что в процессе съемки Джигурду удалось до вести до слез.

«Прочитав вопрос, который стоит один миллион рублей, Никита закричал, как раненый зверь. И заплакал. Я глазам своим не поверила…»,

— поделилась телеведущая.