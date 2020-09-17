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Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире ток-шоу 

Стелла Шмель 9 часов назад
Любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко стала гостьей программы "На самом деле" на Первом канале, где рассказала об интимной связи с главным стриптизером страны.
По словам Шульженко, она ни на что не претендовала и "просто хотела быть рядом". С артистом она познакомилась на его шоу, была его поклонницей. После она отправилась в гости к Сергею.

"Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось",

— рассказала она.
Виделись они, когда у артиста было свободное время. Анастасия рассказала, что на память сделала интимное видео на одной из их встреч. Кадры которого также были показаны в программе.
Шульженко добавила, что дважды делала тест на беременность — оба раза результат был положительный. Девушку попросили сделать очередной тест и отправили за кулисы. Спустя время Шульженко вернулась и объявила, что тест показал отрицательный результат. Девушка расплакалась прямо в студии:

"Если бы я знала, что не беременна, я бы никогда не стала рассказывать об отношениях с Сергеем. Получается, я оклеветала человека. Это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно".

Ранее "Рамблер" писал, что Корчевников откровенно высказался о своей болезни.
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ТВ , Видео , Сергей Глушко
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