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Кучера объяснил, почему ушел из шоу «Звезды сошлись» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Кучера объяснил, почему ушел из шоу «Звезды сошлись»
Фото: Teleprogramma.pro
Оскар Кучера в Instagram пояснил, почему покинул программу «Звезды сошлись» на канале НТВ, где он ранее был ведущим. Как отметил актер, его буквально завалили вопросами, почему он больше не снимается на телевидении.

«Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. Разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам «Звезд» за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда-то настает предел!»

Как отметил Кучера, он будет очень скучать по своей телепартнерше Лере Кудрявцевой. Актер пообещал в будущем создать с ней некий общий проект. Также Кучера пожелал удачи новому соведущему Кудрявцевой Александру Колтовому. Как он отметил, тому понадобятся железные нервы. Сам же Кучера, по его признанию, идет дальше по жизни с отличным настроением и теперь может с легкостью смотреть в глаза людям.
Напомним, что в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ ведущие обсуждают с гостями самые свежие события, происходящие в мире шоу-бизнеса. Порой жаркие дискуссии между гостями студии едва не перерастают в драки.
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Комментарии
ТВ , Другое , Звезда , Звёзды , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , НТВ
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