Кучера объяснил свой уход из шоу «Звезды сошлись» 

Оскар Кучера объяснил, почему ему пришлось покинуть программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Вот, что он написал своим подписчикам о своем уходе из шоу:
«Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. Разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам "Звезд" за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда-то настает предел!»
Кучера добавил, что будет скучать по соведущей Лере Кудрявцевой. Звезда пообещал в будущем создать с ней общий проект. Он также пожелал удачи новому ведущему проекту Александру Колтовому.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ургант высмеял фотографию Петросяна с сыном.