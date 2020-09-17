Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Кучера объяснил свой уход из шоу «Звезды сошлись» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Кучера объяснил свой уход из шоу «Звезды сошлись»
Фото: РИА Новости
Оскар Кучера объяснил, почему ему пришлось покинуть программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Вот, что он написал своим подписчикам о своем уходе из шоу:

«Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. Разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам "Звезд" за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда-то настает предел!»

Кучера добавил, что будет скучать по соведущей Лере Кудрявцевой. Звезда пообещал в будущем создать с ней общий проект. Он также пожелал удачи новому ведущему проекту Александру Колтовому.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ургант высмеял фотографию Петросяна с сыном.
Видео дня. Откуда взялся друг Гоши из «Москва слезам не верит»
ТВ , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киношедевры 20 века, которые нельзя пропустить
Киношедевры 20 века, которые нельзя пропустить
Кем раньше был Александр Гудков
Кем раньше был Александр Гудков
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Кому посвятил свой фильм Еременко-младший
44:01
Кому посвятил свой фильм Еременко-младший
Актеры
Почему Нина Дорошина провела войну в Иране
11:09
Почему Нина Дорошина провела войну в Иране
Актеры
Мадонна решила снять байопик про саму себя
00:15
Мадонна решила снять байопик про саму себя
Фильмы
Ушедшие из жизни актеры «Дальнобойщиков»
04:47
Ушедшие из жизни актеры «Дальнобойщиков»
Сериалы Актеры
Что стало с юнгой из «Секретного фарватера»
09:31
Что стало с юнгой из «Секретного фарватера»
Актеры Фильмы
Кто должен был играть главные роли в «Зимней вишне»
03:12
Кто должен был играть главные роли в «Зимней вишне»
Фильмы Актеры
Откуда взялся друг Гоши из «Москва слезам не верит»
06:01
Откуда взялся друг Гоши из «Москва слезам не верит»
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение