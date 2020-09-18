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Ивлееву укусила муха цеце на съемках «Орла и решки» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Ивлееву укусила муха цеце на съемках «Орла и решки»
Фото: @_agentgirl_
Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце на съемках "Орла и решки". Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Ивлеева находится на съемках программы в Африке. Она не заметила муху и села на нее, что вызвало аллергическую реакцию.

"Все у меня — ноги, руки, шея — начало покрываться волдырями, дико чесаться. Организм отреагировал таким образом. Слава богу, были таблеточки"

Состояние Ивлеевой улучшилось после того, как она приняла таблетки.
Сама телеведущая написала пост в Instagram, в котором рассказала, что сначала ей понравилась Африка, но перед тем, как она выкладывала фотографию, ее укусила муха.

"Ровно после того как я написала про любовь и отложила телефон, меня вальнула муха Цеце"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Краснова высказалась о шоу Ивлеевой.
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ТВ , Анастасия Ивлеева
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