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Стала известна судьба «Русского лото» после смерти Борисова 

Газета.Ru и ещё 75 2 часа назад
Стала известна судьба «Русского лото»
Фото: Газета.Ru
Розыгрыши "Русского лото" будут вести соведущие Михаила Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Столото".
"Пока розыгрыши "Русского лото" будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются", — объяснил представитель.
Отмечается, что сегодняшняя передача выйдет в записи с участием умершего ведущего.
Ранее сообщалось, что Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни.
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ТВ , Другое , Михаил Борисов , Виктория Панина , Ирида Хусаинова
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