Стала известна судьба «Русского лото»

Розыгрыши "Русского лото" будут вести соведущие Михаила Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Столото".
"Пока розыгрыши "Русского лото" будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются", — объяснил представитель.
Отмечается, что сегодняшняя передача выйдет в записи с участием умершего ведущего.
Ранее сообщалось, что Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни.