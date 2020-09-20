Стала известна судьба «Русского лото»

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"Пока розыгрыши "Русского лото" будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются", — объяснил представитель.

Отмечается, что сегодняшняя передача выйдет в записи с участием умершего ведущего.

Ранее сообщалось, что Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни.