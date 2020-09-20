Взрослые показали детям свои гениталии в эфире ТВ-шоу 

Об этом сообщает The New York Times.

В рамках популярного детского ТВ-шоу Ultra Strips Down пятеро взрослых людей полностью оголились перед маленькими зрителями. Дети, в свою очередь, задавали им вопросы о половом созревании и волосах на теле.

Авторы программы утверждают, что она создана в образовательных целях, а также направлена на борьбу со стыдом перед физическими недостатками и создание атмосферы бодипозитива. Они отмечают, что таким образом дети смогут справиться с давлением СМИ, которые демонстрируют исключительно идеальные тела.