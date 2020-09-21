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Антон Долин покинул «Вечерний Ургант» 

Мира Маркина 6 часов назад
Антон Долин покинул «Вечерний Ургант»
Фото: Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Кинокритик Антон Долин покинул шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В своем Facebook он написал, что ушел из программы не по своей инициативе:

«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня».

По словам Долина, оказавшись на кастинге в "Останкино", он сразу заявил, что ненавидит телевидение, не умеет шутить и выступать по заранее написанному сценарию, а также согласен надевать только свою одежду:

«Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы»,

— вспоминает кинокритик.

«Я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела»,

— признался Долин, добавив, что считает "Вечерний Ургант" "Новгородской республикой, чудом уцелевшей посреди мрачного Московского царства".
Кинокритик проработал на Первом канале почти девять лет. Ведущий шоу Иван Ургант уход Долина пока не комментировал.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ургант высмеял фотографию Петросяна с сыном.
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ТВ , Иван Ургант , Антон Долин
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