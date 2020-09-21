Антон Долин покинул «Вечерний Ургант» 

Кинокритик Антон Долин покинул шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В своем Facebook он написал, что ушел из программы не по своей инициативе:

«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня».

По словам Долина, оказавшись на кастинге в "Останкино", он сразу заявил, что ненавидит телевидение, не умеет шутить и выступать по заранее написанному сценарию, а также согласен надевать только свою одежду:

«Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы»,

— вспоминает кинокритик.

«Я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела»,

— признался Долин, добавив, что считает "Вечерний Ургант" "Новгородской республикой, чудом уцелевшей посреди мрачного Московского царства".