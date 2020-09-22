Где сейчас Диана Шурыгина 

В 2016 году 16-летняя девушка Диана Шурыгина прославилась благодаря истории, которую активно обсуждали во всех телешоу страны. Ей даже посвятили несколько выпусков самой скандальной передачи на российском ТВ "Пусть говорят". Судебный процесс прославил Диану, но последнее время о ней мало кто слышал. "Рамблер" узнал, чем сейчас занимается Диана Шурыгина.

"Нужен хайп"

После того, как резонансное дело было закрыто, а виновник начал отбывать свой срок в тюрьме, о Диане Шурыгиной стали забывать, поэтому она вступила в ряды и стала очередным "фриком" в Instagram. Она часто публикует провокационные фотографии и зарабатывает на своем блоге. В постах она рассуждает о любви и отношениях. Подписчиков у нее много, но не все одобряют то, как она пытается привлечь к себе внимание.

"Тебе просто опта нужен хайп", "Ты всем надоела, Диана", "Сколько можно? Ты уже не будешь такой популярной"

Свадьба и миллионер

После съемок передачи "Пусть говорят" избранником Дианы Шурыгиной стал оператор Первого канала Андрей Шлягин . Влюбленные начали встречаться после съемок и спустя три месяца отношений оператор сделал предложение героине одной из передач. В своем блоге Шурыгина часто рассказывала об отношениях и выносила все личные проблемы на суд подписчиков. Так, спустя два года Диана рассказала, что разводится с мужем.

«За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению, не обходилось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак, и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям»

@shurygina_vlog

После того, как супруги развелись, Диана показала своего нового возлюбленного. Им стал 22-летний миллионер Денис Ребров. Сначала они скрывали свои отношения, но после развода перестали стесняться чувств.