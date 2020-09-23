Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Обществу нужна демонстрация исподнего»: Лоза высказался о съемках документальных фильмов 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Юрий Лоза: «Обществу нужна демонстрация исподнего»
Фото: Teleprogramma.pro
Журналист Роман Супер заявил, что готовится выпустить документально-анимационный фильм о писателе Эдуарде Успенском под названием «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве». Заглавие и постер к будущей картине намекают о том, что зрителям будет рассказано не только о том, как литератор создавал Чебурашку и кота Матроскина, но и о его личной жизни, в которой было немало скандалов. Напомним, что даже дочь писателя заверяет, что дома он был настоящим тираном.
Teleprogramma.pro обратилась к ряду известных спикеров с вопросом: уместно ли раскапывать и показывать зрителям нелицеприятные факты о жизни уже умершего человека. Известный комментатор скандалов, 66-летний музыкант Юрий Лоза ответил, что сейчас в журналистике ничего не делается без выворачивания грязного белья.
По мнению композитора, просто хороший документальный фильм о человеке не вызовет ажиотажа, поэтому авторы старательно показывают зрителям скандалы — ведь проект без «перчинки» просто останется незамеченным.

«А Успенского мы же любим за персонажей, которые сопровождают нас всю жизнь, а не за то, что он был таким или другим. Меня совершенно не интересует его личная жизнь, но обществу нужна демонстрация исподнего», — сказал Юрий Лоза.

Музыкант поделился, что сам нередко становится жертвой этой ситуации, когда журналисты звонят ему за комментарием, а потом превращают его нейтральные слова в громкий заголовок. По мнению артиста, прессе не интересен его реальный ответ — ей нужен лишь скандал.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Общий уровень культуры снижается»: Королева назвала современные ток-шоу навозной ямой «Общий уровень культуры снижается»: Королева назвала современные ток-шоу навозной ямой «Всему когда-то настает предел!»: Кучера объяснил, почему ушел из программы «Звезды сошлись» «Всему когда-то настает предел!»: Кучера объяснил, почему ушел из программы «Звезды сошлись» Шоу «Полный блэкаут»: бунтующие мозги, головы в коробке и танцы на мостике Шоу «Полный блэкаут»: бунтующие мозги, головы в коробке и танцы на мостике
Комментарии 3
ТВ , Юрий Лоза , Роман Супер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где сейчас Диана Шурыгина
Где сейчас Диана Шурыгина
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
Ивлееву укусила муха цеце на съемках «Орла и решки»
Ивлееву укусила муха цеце на съемках «Орла и решки»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Старые фото показали, как снимали «Джентльмены удачи»
03:05
Старые фото показали, как снимали «Джентльмены удачи»
Фильмы
Красавица-эстонка, ставшая советской кинозвездой
08:47
Красавица-эстонка, ставшая советской кинозвездой
Актеры
Экс-жена Миронова раскрыла причину его быстрого ухода
03:36
Экс-жена Миронова раскрыла причину его быстрого ухода
Актеры
Малышева рассказала, как не стать жертвой мошенников
00:23
Малышева рассказала, как не стать жертвой мошенников
ТВ
Новый русский сериал испугал и сломал всем голову
01:22
Новый русский сериал испугал и сломал всем голову
Сериалы
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры в 2020
09:42
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры в 2020
Фильмы
Новые сериалы, претендующие на звание хитов
10:53
Новые сериалы, претендующие на звание хитов
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение