Наташа Королева разнесла современные ток-шоу, заявив, что их уровень с каждым годом снижается. По мнению певицы, на смену культурным ценностям приходят грязь и сплетни.
«Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму»,
— заявила артистка.
Певица подчеркнула, что сегодня на ток-шоу крайне много недостоверной информации. При этом многие факты сильно приукрашены, а другие добыты незаконным способом. По мнению Королевой, руководителям программ следует иначе работать над контентом.
В последнее время на ТВ широко обсуждается история с изменой стриптизера Тарзана Королевой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лена Ленина дала Королевой непрошенный совет и поплатилась.