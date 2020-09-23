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Наташа Королева разнесла современные ток-шоу, заявив, что их уровень с каждым годом снижается. По мнению певицы, на смену культурным ценностям приходят грязь и сплетни.

«Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму»,

— заявила артистка.

Певица подчеркнула, что сегодня на ток-шоу крайне много недостоверной информации. При этом многие факты сильно приукрашены, а другие добыты незаконным способом. По мнению Королевой, руководителям программ следует иначе работать над контентом.

В последнее время на ТВ широко обсуждается история с изменой стриптизера Тарзана Королевой.