Малышева назвала способ не стать жертвой мошенников 

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как поступать, чтобы не попасть на удочку телефонных мошенников. Свой способ она назвала в эфире программы «Жить здорово», выпуск опубликован на YouTube.

В передаче отметили, что распознать мошенника не поможет анализ интонации и голоса собеседника. Поэтому в студии программы порекомендовали сразу прекращать подозрительные разговоры.

Малышева посоветовала людям, которым поступил необычный звонок от незнакомого человека, говорить слово нет и класть трубку.

«Вы абсолютно тупо, технически повторяете. Вспоминаете, Малышева сказала одно слово — "нет". "Нет" и положили трубку. Не анализируйте ничего. Если это был банк, вы все получите письменно, с подтверждением», — призвала зрителей телеведущая.

Ранее Малышева и руководитель института уха, горла и носа Игорь Бранован в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале развеяли несколько мифов о насморке. Вместе с ними в студии находились шесть гигантских носов, каждый из которых символизировал распространенное убеждение об этом симптоме.