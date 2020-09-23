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Малышева назвала способ не стать жертвой мошенников 

Lenta.ru 3 часа назад
Малышева назвала способ не стать жертвой мошенников
Фото: @malysheva.live
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как поступать, чтобы не попасть на удочку телефонных мошенников. Свой способ она назвала в эфире программы «Жить здорово», выпуск опубликован на YouTube.
В передаче отметили, что распознать мошенника не поможет анализ интонации и голоса собеседника. Поэтому в студии программы порекомендовали сразу прекращать подозрительные разговоры.
Малышева посоветовала людям, которым поступил необычный звонок от незнакомого человека, говорить слово нет и класть трубку.

«Вы абсолютно тупо, технически повторяете. Вспоминаете, Малышева сказала одно слово — "нет". "Нет" и положили трубку. Не анализируйте ничего. Если это был банк, вы все получите письменно, с подтверждением», — призвала зрителей телеведущая.

Ранее Малышева и руководитель института уха, горла и носа Игорь Бранован в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале развеяли несколько мифов о насморке. Вместе с ними в студии находились шесть гигантских носов, каждый из которых символизировал распространенное убеждение об этом симптоме.
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ТВ , Елена Малышева
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