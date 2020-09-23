Комик высмеял привычку Соловьева оскорблять людей

«Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — отметил известный комик. Он посетовал на то, что теперь американцы встают на колено из-за борьбы с расизмом. «Вот русские люди встают на колено только перед родиной и развязанным шнурком, понятно. Только две святые, духовные вещи»,
«Крым же наш! Я бы даже сказал наш Крым наш. Специально с двух сторон словом "наш" запаковал, чтобы с какой стороны не посмотрел, Крым был наш»,