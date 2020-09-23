Комик высмеял привычку Соловьева оскорблять людей

Мусагалиев, представившись ведущим Владимиром Соловьевым-Разбойниковым, провел передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM». Для разминки перед эфиром он многократно повторял слово мразь. Именно это ругательство часто использует ведущий Соловьев в своих передачах.

Соловьев с 2010 года работает на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Поединок», в настоящее время на канале выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». До ВГТРК журналист работал на НТВ, где вел передачу «К барьеру!». Также регулярно ведет эфиры передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», которая принадлежит госхолдингу ВГТРК. В настоящее время проводит прямые трансляции на YouTube-канале «Соловьев LIVE».