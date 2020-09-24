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Раскрыты зарплаты российских телеведущих 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Фото: Lenta.ru
Издание The Insider раскрыло зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Как выяснил ресурс, самым высокооплачиваемым оказался Артем Шейнин (ток-шоу «Время покажет» на Первом канале), который также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ.
Журналисты изучили базы Федеральной налоговой службы и выяснили, сколько телеведущие зарабатывают в год. Авторы материала выразили их доходы в размере средней российской пенсии — 14 тысяч рублей.
Так, ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 миллиона рублей, то есть примерно как 25 пенсионеров. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получал 4,6 миллиона рублей (сумма выплат 27 пенсионерам) от ВГТРК за ведение еженедельной программы «Вести недели».
Ведущая программы «Действующие лица» на «России» Наиля Аскер-Заде заработала 6,5 миллиона рублей, это сумма средних пенсий 38 россиян. Сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 миллионов рублей (сумма выплат 41 пенсионеру) за ведение авторской передачи «Добров в эфире». Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян за работу над шоу «Своя правда» на НТВ получал 12,2 миллиона рублей — как 72 пенсионера.
Пара ведущих ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева получают примерно по 12,8 миллиона рублей каждый. В издании подсчитали, что это доходы 150 пенсионеров на двоих. Их заработки складываются из двух источников: выплат от телеканала «Россия», а также его головного госхолдинга ВГТРК.
В разы больше зарабатывает их коллега Владимир Соловьев. Его официальный годовой доход составляет 52,6 миллиона рублей (как у 310 пенсионеров вместе взятых). В эту сумму включены поступления от «Радио России» за эфиры, телеканала «Россия» за передачи и личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг».
В тройку вошли главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее супруг, ведущий НТВ Тигран Кеосаян. По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 миллионов. В общей сложности их доход оценен в 156 миллионов рублей. При этом ведущий Первого канала Артем Шейнин получал в год почти 100 миллионов рублей (как 587 пенсионеров вместе взятых). Большинство зрителей он известен по шоу «Время покажет».
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Комментарии 4
ТВ , Другое , Андрей Добров , Дмитрий Киселев , Андрей Норкин , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Артем Шейнин , Роман Бабаян , Федеральная налоговая служба , РЕН ТВ , РИА Новости , ВГТРК , Радиостанция "Говорит Москва" , НТВ
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