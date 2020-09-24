Раскрыты зарплаты российских телеведущих 

Стали известны зарплаты главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Данные раскрыло издание The Insider.
Самым высокооплачиваемым телеведущим оказался Артем Шейнин, который ведет ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Он также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. Как сообщает издание, ведущий получал в год почти 100 миллионов рублей.
В тройку самым высокооплачиваемых телеведущих также вошли главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее супруг, ведущий НТВ Тигран Кеосаян. В общей сложности их доход оценен в 156 миллионов рублей.
Затем в рейтинге идет Владимир Соловьев, официальный годовой доход которого составляет 52,6 миллиона рублей. Пара ведущих ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева получают примерно по 12,8 миллиона рублей каждый.
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