Где сейчас ведущие «Орла и решки»

Одной из самых популярных развлекательных передач на ТВ стала программа о путешествиях "Орел и решка". Ее ведущими становились популярные блогеры и обычные люди, но всех их объединило одно — после съемок они стали очень популярны. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимаются самые яркие ведущие программы.

Для телеведущей шоу "Орел и решка" стало дорогой к популярности. Харизматичная девушка понравилась зрителям и стала популярной. Тодоренко вела шоу на протяжении четырех лет, и делала это в паре с разными ведущими. Сейчас она ведет свой блог, а также несколько авторских шоу, например, ток-шоу "Пятница с Региной". Она замужем за артистом Владом Топаловым и воспитывает сына.

@zhanna_badoeva

Эта женщина была создательницей проекта "Орел и решка" на украинском телеканале "Интер", после чего формат позаимствовали в России. Она стала ведущей трех сезонов, а потом покинула программу, чтобы реализовывать свой творческий потенциал. После этого она была задействована в нескольких проектах, а в 2019 году запустила свое собственное шоу о путешествиях "Жизнь других". Сейчас Бадоева живет в Италии вместе со своим супругом, бизнесменом Василием Мельничиным, с которым они поженились в 2015 году.

@ptuxerman

Журналист вел один из сезонов, совместно с Настей Ивлеевой, и эта пара ведущих стала одними из самых популярных на проекте. В 2018 году н объявил об уходе из шоу, но официальные причины не назвал. Сразу после "Орла и решки" Птушкин запустил свой блог о путешествиях. Он снимает видео о стране в формате блога. Сам он утверждает, что все видео делает самостоятельно, без помощи операторов и монтажеров.