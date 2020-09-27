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Что стало со звездой «Кривого зеркала»

Анастасия Иванова
18 минут назад
Комик Александр Морозов известен по телевизионным передачам "Кривое зеркало", "Смехопанорама", "Петросян шоу". Его юмористические монологи могут рассмешить любого зрителя. "Рамблер" рассказывает, чем занимается эстрадный артист сейчас.
Что стало со звездой «Кривого зеркала»
Фото: Кадр из передачи "Смехопанорама"Кадр из передачи "Смехопанорама"
Александру Морозову 47 лет. Он родился в Самаре и окончил режиссерский факультет Института искусств и культуры. После переезда в Москву комик работал в театре клоунады Терезы Дуровой. Морозов побеждал во многих юмористических конкурсах, после чего его начали приглашать в различные передачи. В гору карьера артиста пошла после знакомства с Евгением Петросяном.
Сейчас Александр Морозов выступает в шоу "50 оттенков смешного" и играет в спектаклях. В прошлом году артист начал работать в Московском государственном еврейском театре "Шалом". Кроме того, юморист читает сказки на YouTube-канале "Сказки с Шур Шурычем".
Известно, что в конце марта Александр Морозов попал в больницу. Артист рассказал, что мог умереть от потери крови. Он упал в обморок из-за обострения язвы.
@morozov_artist
Недавно юморист также заявил, что ему угрожают коллекторы. Во время пандемии коронавируса концерты артиста были отменены. Из-за проблем с финансами Александр Морозов не смог оплатить ипотеку за квартиру в Звенигороде. Кроме того, он признался, что у него была наркозависимость, но он смог с ней справиться.
ТВ,Евгений Петросян,Тереза Дурова,Александр Морозов,
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