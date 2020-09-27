Что стало со звездой «Кривого зеркала»

Сейчас Александр Морозов выступает в шоу "50 оттенков смешного" и играет в спектаклях. В прошлом году артист начал работать в Московском государственном еврейском театре "Шалом". Кроме того, юморист читает сказки на YouTube-канале "Сказки с Шур Шурычем".

Известно, что в конце марта Александр Морозов попал в больницу. Артист рассказал, что мог умереть от потери крови. Он упал в обморок из-за обострения язвы.

Недавно юморист также заявил, что ему угрожают коллекторы. Во время пандемии коронавируса концерты артиста были отменены. Из-за проблем с финансами Александр Морозов не смог оплатить ипотеку за квартиру в Звенигороде. Кроме того, он признался, что у него была наркозависимость, но он смог с ней справиться.