Определена участница от РФ на «Детском Евровидении» 

Одиннадцатилетняя София Феськова представит Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020». Об этом сообщает РИА Новости.

Конкурсантка из Санкт-Петербурга одержала победу в финале национального отборочного тура и получила право выступить на международном уровне. Победителя определили профессиональное жюри и фанаты, которые голосовали на сайте конкурса.

Отмечается, что «Детское Евровидение-2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

Ранее организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Так, формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Самый оптимистичный вариант предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. При наихудшем развитии событий мероприятие будет полностью переведено на онлайн-формат.