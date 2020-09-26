Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Определена участница от РФ на «Детском Евровидении» 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
Определена участница от РФ на «Детском Евровидении»
Фото: Lenta.ru
Одиннадцатилетняя София Феськова представит Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020». Об этом сообщает РИА Новости.
Конкурсантка из Санкт-Петербурга одержала победу в финале национального отборочного тура и получила право выступить на международном уровне. Победителя определили профессиональное жюри и фанаты, которые голосовали на сайте конкурса.
Отмечается, что «Детское Евровидение-2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
Ранее организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Так, формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Самый оптимистичный вариант предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. При наихудшем развитии событий мероприятие будет полностью переведено на онлайн-формат.
Видео дня. Архивные фото со съемок «Джентльменов удачи»
Последние новости
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Тихановская обратилась за помощью к США Тихановская обратилась за помощью к США Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ
Комментарии
ТВ , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Гоша из «Универа» больше нигде не снимается
Почему Гоша из «Универа» больше нигде не снимается
Назван самый вероятный претендент на роль Бонда
Назван самый вероятный претендент на роль Бонда
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
44:15
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
Актеры
Почему менялись ведущие «Орла и решки»
10:07
Почему менялись ведущие «Орла и решки»
ТВ
Почему звезда «Курьера» перебрался в Израиль
08:17
Почему звезда «Курьера» перебрался в Израиль
Актеры
Как живет звезда драмы «Сто дней после детства»
08:49
Как живет звезда драмы «Сто дней после детства»
Актеры
Неизвестные факты о съемках комедии «Любовь и голуби»
04:35
Неизвестные факты о съемках комедии «Любовь и голуби»
Фильмы
Что стало с повзрослевшей актрисой из «Ворониных»
03:28
Что стало с повзрослевшей актрисой из «Ворониных»
Сериалы Актеры
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о преследовании
03:23
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о преследовании
Актеры ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение