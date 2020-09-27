Бузову довели до слез на «Битве экстрасенсов»

34-летняя Ольга Бузова
села в кресло «Мистера Х» в новом выпуске шоу «Битва экстрасенсов». Участники рассказали о судьбе героини, не зная, кто она на самом деле.
Ольга призналась, что не сразу согласилась на участие в передаче:
«После долгих уговоров я все-таки решилась отправиться на одно из самых обсуждаемых шоу на отечественном телевидении — «Битву экстрасенсов», да-да, я стала «Мистером Х». Это было интересно. Много чего экстрасенсы увидели».
Главной темой для обсуждения стали отношения Бузовой с мужчинами. Так, шаман Максим Федоров
коснулся неприятной темы для телезвезды, заявив, что ведущая не доверяет окружающим, поэтому все еще несчастлива:
«Детей не вижу, чрево холодное. Через тебя детей хотят. Личного счастья нет, есть наметки отношений. Невозможна близость души. Ты либо не доверяешь, либо боишься. Внутри пустота».
Экстрасенсы подвергли сомнениям и будущее Бузовой с рэпером Давой. Максим Федоров увидел крест на отношениях:
«Это не любовь. Одного на другое поменяла. Исход будет таким же: будут вновь слезы, истерика. Ею пользуются. Она слишком открытая, доверчивая. Ваши отношения ни к чему не приведут».
Тяжелее всего певице было слышать напоминание о прежней боли: Максим Рапопорт
заявил, что Ольга все еще страдает по бывшему мужу. Услышав слова экстрасенса, знаменитость не смогла сдержать слез:
«Боль по-прежнему сильна, она осталась. Вы ее храните в себе. Зачем? Вижу слезы, но это не тот человек, о котором стоит скорбеть. Зачем вы храните эти вещи?» — сказал исполнительнице участник «Битвы».
Бузова подтвердила слова Рапопорта: как призналась певица, недавно она нашла альбомы, в которых хранятся ее совместные фотографии с Дмитрием Тарасовым
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В своем Instagram знаменитость написала, что не будет фокусироваться на негативных словах:
«Я лично верю только в хорошее. А плохое пусть и меня и вас обходит стороной!».
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