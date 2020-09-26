Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Стало известно, кто поедет на «Детское Евровидение» от России 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Выбрана участница «Детского Евровидения» от РФ
Фото: Кадр из видео
Жюри и зрители выбрали участницу, которая представит Россию на "Детском Евровидении". Об этом сообщает РИА Новости.
Победительницей отбора стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Сначала она победила в национальном этапе отбора, а потом получила право представлять Россию на международном конкурсе. Победителя выбирал совет из жюри и зрителей, которые голосовали на сайте конкурса.
"Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше. Мероприятие будет проводиться в формате телемоста.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, сколько получают российские телеведущие, работающие на российских государственных каналах.
Видео дня. Архивные фото со съемок «Джентльменов удачи»
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Гоша из «Универа» больше нигде не снимается
Почему Гоша из «Универа» больше нигде не снимается
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
44:15
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
Актеры
Почему менялись ведущие «Орла и решки»
10:07
Почему менялись ведущие «Орла и решки»
ТВ
Почему звезда «Курьера» перебрался в Израиль
08:17
Почему звезда «Курьера» перебрался в Израиль
Актеры
Как живет звезда драмы «Сто дней после детства»
08:49
Как живет звезда драмы «Сто дней после детства»
Актеры
Неизвестные факты о съемках комедии «Любовь и голуби»
04:35
Неизвестные факты о съемках комедии «Любовь и голуби»
Фильмы
Что стало с повзрослевшей актрисой из «Ворониных»
03:28
Что стало с повзрослевшей актрисой из «Ворониных»
Сериалы Актеры
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о преследовании
03:23
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о преследовании
Актеры ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение