Выбрана участница «Детского Евровидения» от РФ

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Жюри и зрители выбрали участницу, которая представит Россию на "Детском Евровидении". Об этом сообщает РИА Новости.

Победительницей отбора стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Сначала она победила в национальном этапе отбора, а потом получила право представлять Россию на международном конкурсе. Победителя выбирал совет из жюри и зрителей, которые голосовали на сайте конкурса.

"Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше. Мероприятие будет проводиться в формате телемоста.