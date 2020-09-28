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Меган Маркл и принц Гарри покажут свою реальную жизнь 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Меган Маркл и принц Гарри покажут реальную жизнь
Фото: Lenta.ru
Герцоги Сассекские снимутся в документальном фильме для видеосервиса Netflix и покажут свою реальную жизнь. Об этом газете The Sun сообщили источники, приближенные к королевской паре.

«Это будет изысканно. Они хотят, чтобы люди смогли заглянуть в их жизни, — утверждает анонимный собеседник. — Вероятно, они мечтали снимать фильмы, освещающие проблемы экологии и бедности, но Netflix явно хочет хлеба и зрелищ».

Отмечается, что съемки продлятся три месяца.
В середине сентября стало известно, что принц Уильям крайне возмутился, когда узнал, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с Netflix. Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II.
С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары.
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Комментарии
ТВ , Фильмы , Елизавета II , принц Гарри , принц Уильям , Netflix
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