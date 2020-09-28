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Раскрыты подробности скандала вокруг отбора на Детское Евровидение 

Мира Маркина 4 часа назад
Отец участника национального отбора на музыкальный конкурс "Детское Евровидение — 2020" от России Рутгера Гарехта раскрыл подробности скандала вокруг результата голосования.
Ранее сообщалось, что от России на конкурсе выступит 11-летняя петербурженка София Феськова с песней "Мой новый день". Согласно результатам голосования, она на несколько баллов обошла лидера интернет-голосования Рутгера Гарехта.
Результаты конкурса возмутили мать мальчика. Женщина отметила, что дети не знали о съемке, а лишь репетировали финальный номер. Отец Гарехта заявил, что не может объективно оценивать ситуацию с голосованием:

"В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было",

— пояснил Иван Гарехт.
Однако, по словам мужчины, Рутгера проигрыш не сильно расстроил.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых скандальных фильмах XXI века.
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ТВ , Видео
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