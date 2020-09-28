Отец участника национального отбора на музыкальный конкурс "Детское Евровидение — 2020" от России Рутгера Гарехта раскрыл подробности скандала вокруг результата голосования.

Ранее сообщалось, что от России на конкурсе выступит 11-летняя петербурженка София Феськова с песней "Мой новый день". Согласно результатам голосования, она на несколько баллов обошла лидера интернет-голосования Рутгера Гарехта.

Результаты конкурса возмутили мать мальчика. Женщина отметила, что дети не знали о съемке, а лишь репетировали финальный номер. Отец Гарехта заявил, что не может объективно оценивать ситуацию с голосованием:

"В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было",

— пояснил Иван Гарехт.

Однако, по словам мужчины, Рутгера проигрыш не сильно расстроил.