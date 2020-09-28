Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей 

26 сентября на ТНТ состоялась премьера уже 21-го сезона шоу. Реакция зрителей, судя по отзывам в интернете, далеко не восторженная.

Состав участников нового сезона мистического проекта получился пестрым: Олег Шепс — брат победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса (зрители тут же заключили, что родственник мага попал на ТВ «по блату». — Прим. Sobesednik.ru), открывший в себе уникальные способности герой других телешоу Максим Раппопорт, писательница Марьяна Романова и другие.

Как всегда, первым испытанием для экстрасенсов стали спрятанные в багажниках авто люди. Для ведущего шоу Сергея Сафронова на этом этапе все могло бы и закончиться: одна из участниц предложила ему отведать «кладбищенской водички из болота»… Зрители отмечают постановочность проекта, но продолжают смотреть его. Их первые отзывы о новом сезоне «Битвы экстрасенсов» — в обзоре Sobesednik.ru.

«В каком театре бабуся служит?» — поинтересовалась зрительница под ником lena.shonina историей Антонины Керсны, самой старшей участницы сезона, 73-летней деревенской целительницы из Эстонии. «Актеров набрали от души. Один лучше другого. Сейчас на людских страданиях деньги будут делать», — вторит yureva1212.

Alena.hramova подчеркивает похожие типажи, встречающиеся в каждом сезоне шоу: «Каждый сезон одно и то же. Есть мрачный маг, есть его противник, есть чудик какой-то, что-то вроде современного мага и обязательно пожилой человек. Роли одни и те же. Хоть бы поменяли что-нибудь».

«А ничего страшного, что Максим Раппопорт — шоумен, актёр, дизайнер. С каких пор он стал экстрасенсом? Вранье!» — ловит организаторов шоу frolik_kris.

Veravera19900 ставит под вопрос способности всех участников конкурса: «Вы серьезно в это верите? Что же предыдущие участники не предсказали пандемию короны?»А вот s.fanis_1978 предлагает досмотреть шоу до конца, а не спешить с выводами, и призывает делать ставки на победителя. «Победит Олег Шепс, — озвучивает имя фаворита 21-й „Битвы“ зритель. — 2 место — Ирина Игнатенко, а хваленый победитель украинской „Битвы“ вылетит примерно на 8-9 этапе».