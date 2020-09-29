Что стало с Джулией Ванг из «Битвы экстрасенсов» 

Джулия Ванг стала победительницей 15 сезона "Битвы экстрасенсов". Девушка продолжала вести свою магическую деятельность до тех пор, пока в 2019 году не объявила, что взяла мужское имя и попросила обращаться к ней в мужском роде. "Рамблер" рассказывает, что случилось с участницей шоу.

"Битва экстрасенсов" и жизнь после

Дебют Ванг на телевидении состоялся еще до магического шоу. Она снималась в кино и работала моделью, а в 2014 году пришла на "Битву". Сама Ванг говорила, что участвует в программе не ради победы или пиара, а для того, чтобы "изменить свою реальность, а может и не только свою". О самой себе девушка нелестно отзывалась в интервью.

"Я — Новое Солнце среди звезд мировой индустрии. Идеальное тело, ангельское лицо и голос в 4 октавы — это про меня"

В 2015 году на НТВ вышел сюжет о Джулии Ванг, где она рассказала, что хочет уйти от магии и планирует заняться "мирскими делами": созданием духов, написанием книг и дизайном одежды. Так и получилось: Ванг запустила духи и основала рок-группу, но уже спустя год ее вновь видели в одном из специальных выпусков "Битвы экстрасенсов".

Instagram

Изменения во внешности и странные заявления

В 2017 году на Ванг вновь обратили внимание из-за ее внешнего вида. Она поразила поклонников нездоровой худобой и короткой стрижкой.

"Как трудно не стать таким, каким тебя видят другие. Особенно, когда всю жизнь в тебе была борьба двух "я", одно из которых знает все, живет тайной жизнью, а другое убедили с детства, что ты ненормальный, и ты искренне считаешь себя безумным, пытаясь мимикрировать под окружающую среду. Когда-то второе "я" все же вырвется наружу", — прокомментировала свои изменения Ванг.

В 2018 году экстрасенс заявила, что шоу было постановкой, как и ее образ, который придумали продюсеры. Она заявила, что всегда была такой, как на последних фото, а все остальное было гримом. Она также заявила, что у нее нет и не было экстрасенсорных способностей.

Instagram

Сейчас Джулия рассказывает всем, что она на самом деле — мужчина и даже выбрала себе новое имя Томас Виндзор. Сейчас бывшая участница "Битвы" продолжает вести Instagram, но практически не публикует свежие фото и пишет о себе в третьем лице.