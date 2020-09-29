Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что стало с Джулией Ванг из «Битвы экстрасенсов» 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Что стало с Джулией Ванг из «Битвы экстрасенсов»
Фото: Кадр из видео
Джулия Ванг стала победительницей 15 сезона "Битвы экстрасенсов". Девушка продолжала вести свою магическую деятельность до тех пор, пока в 2019 году не объявила, что взяла мужское имя и попросила обращаться к ней в мужском роде. "Рамблер" рассказывает, что случилось с участницей шоу.

"Битва экстрасенсов" и жизнь после

Дебют Ванг на телевидении состоялся еще до магического шоу. Она снималась в кино и работала моделью, а в 2014 году пришла на "Битву". Сама Ванг говорила, что участвует в программе не ради победы или пиара, а для того, чтобы "изменить свою реальность, а может и не только свою". О самой себе девушка нелестно отзывалась в интервью.

"Я — Новое Солнце среди звезд мировой индустрии. Идеальное тело, ангельское лицо и голос в 4 октавы — это про меня"

В 2015 году на НТВ вышел сюжет о Джулии Ванг, где она рассказала, что хочет уйти от магии и планирует заняться "мирскими делами": созданием духов, написанием книг и дизайном одежды. Так и получилось: Ванг запустила духи и основала рок-группу, но уже спустя год ее вновь видели в одном из специальных выпусков "Битвы экстрасенсов".
Instagram
Изменения во внешности и странные заявления
В 2017 году на Ванг вновь обратили внимание из-за ее внешнего вида. Она поразила поклонников нездоровой худобой и короткой стрижкой.

"Как трудно не стать таким, каким тебя видят другие. Особенно, когда всю жизнь в тебе была борьба двух "я", одно из которых знает все, живет тайной жизнью, а другое убедили с детства, что ты ненормальный, и ты искренне считаешь себя безумным, пытаясь мимикрировать под окружающую среду. Когда-то второе "я" все же вырвется наружу", — прокомментировала свои изменения Ванг.

В 2018 году экстрасенс заявила, что шоу было постановкой, как и ее образ, который придумали продюсеры. Она заявила, что всегда была такой, как на последних фото, а все остальное было гримом. Она также заявила, что у нее нет и не было экстрасенсорных способностей.
Instagram
Сейчас Джулия рассказывает всем, что она на самом деле — мужчина и даже выбрала себе новое имя Томас Виндзор. Сейчас бывшая участница "Битвы" продолжает вести Instagram, но практически не публикует свежие фото и пишет о себе в третьем лице.
Видео дня. Почему звезда «Курьера» перебрался в Израиль
Комментарии
ТВ , Я , Джулия Ванг , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей
Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей
«Его имя означает ужас»
«Его имя означает ужас»
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Сломанная жизнь советской Одри Хепберн
03:38
Сломанная жизнь советской Одри Хепберн
Актеры
Советский актер, ушедший в компьютерные игры
04:45
Советский актер, ушедший в компьютерные игры
Актеры
Обидно забытый партнер Юрия Никулина
05:23
Обидно забытый партнер Юрия Никулина
Актеры
Знакомство, навсегда изменившее жизнь Георгия Буркова
44:05
Знакомство, навсегда изменившее жизнь Георгия Буркова
Актеры
Куда пропала рыжеволосая актриса из комедии Гайдая
02:58
Куда пропала рыжеволосая актриса из комедии Гайдая
Актеры
К чему приводят актерские розыгрыши
44:13
К чему приводят актерские розыгрыши
Актеры
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
09:53
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение