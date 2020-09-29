Поргина пожаловалась на низкие заработки в ток-шоу

Женщина пожаловалась, что на телевидении в последнее время стали мизерные заработки за участие в программах.

Людмила рассказала, что для нее участие в ток-шоу – это способ еще раз повстречать знакомых актеров и режиссеров. Когда она ухаживала за больным мужем, никакой возможности для свободного общения не было.