Поргина пожаловалась на низкие заработки в ток-шоу

Женщина пожаловалась, что на телевидении в последнее время стали мизерные заработки за участие в программах.
«Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает».
Людмила рассказала, что для нее участие в ток-шоу – это способ еще раз повстречать знакомых актеров и режиссеров. Когда она ухаживала за больным мужем, никакой возможности для свободного общения не было.