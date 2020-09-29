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Поргина пожаловалась на низкие заработки за участие в ток-шоу

Анастасия Иванова
6 часов назад
Вдова актера Николая КараченцоваЛюдмила Поргина рассказала, как кризис повлиял на гонорары за участие в ток-шоу.
Поргина пожаловалась на низкие заработки в ток-шоу
Фото: Goballookpress.comGoballookpress.com
Женщина пожаловалась, что на телевидении в последнее время стали мизерные заработки за участие в программах.
«Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает».
Людмила рассказала, что для нее участие в ток-шоу – это способ еще раз повстречать знакомых актеров и режиссеров. Когда она ухаживала за больным мужем, никакой возможности для свободного общения не было.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Королева назвала теле-передачи "навозной ямой".
ТВ,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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