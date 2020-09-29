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Как обманывают зрителей в «Поле чудес» 

Елизавета Назарова 1 час назад
Одна из самых старых передач на ТВ идет с 1990 года и популярна у зрителей. Несмотря на востребованность и доверие среди зрителей, участники передачи не раз высказывались о том, что продюсеры шоу обманывают зрителей. "Рамблер" рассказывает, что гости передачи поведали о ее съемках.
Разоблачение "Поля чудес" касается не выигрышного фонда, а некоторых моментов со съемки программы. Сообщается, что все шоу, которые устраивают игроки, на самом деле подставные.
Одним из первых участников, рассказавших о вранье, был Михаил Майер. По словам мужчины, редакторы сами дали ему подарки для Якубовича, а также сами придумали легенду о его происхождении и подобрали подходящий костюм.

«Там меня нарядили цыганом, надели красную рубаху, поскольку я собирался спеть песню "Гитара" Успенской. За кулисами велели: "Говори, что ты приехал из Иркутска, вот твоя клюква, вот грибы"»

Как рассказал Майер, после того, как шоу вышло в эфир, люди из родного города освистали его за то, что он соврал.
Участники сообщили, что редакторы готовы дать подарки тем, кто приехал без них, но иногда дополняют наборы, которые привозят с собой участники. Житель Ярославля Иван Коптев отметил, что привез Якубовичу картину и сухари, а редакторы дали ему еще и тюремную робу.
Другая участница из Москвы тоже пожаловалась на то, что ей дали подставные подарки. Ее представили как жительницу Череповца, хотя сама она из Москвы.

«Редактор сказала, что мне не хватает водки. Поэтому мне ее купили, чтобы я вручила все эти гостинцы в студии»

Комментарии 19
ТВ , Видео , Поле чудес
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