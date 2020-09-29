Как обманывают зрителей в «Поле чудес» 

Одна из самых старых передач на ТВ идет с 1990 года и популярна у зрителей. Несмотря на востребованность и доверие среди зрителей, участники передачи не раз высказывались о том, что продюсеры шоу обманывают зрителей. "Рамблер" рассказывает, что гости передачи поведали о ее съемках.

Разоблачение "Поля чудес" касается не выигрышного фонда, а некоторых моментов со съемки программы. Сообщается, что все шоу, которые устраивают игроки, на самом деле подставные.

Одним из первых участников, рассказавших о вранье, был Михаил Майер. По словам мужчины, редакторы сами дали ему подарки для Якубовича, а также сами придумали легенду о его происхождении и подобрали подходящий костюм.

«Там меня нарядили цыганом, надели красную рубаху, поскольку я собирался спеть песню "Гитара" Успенской. За кулисами велели: "Говори, что ты приехал из Иркутска, вот твоя клюква, вот грибы"»

Как рассказал Майер, после того, как шоу вышло в эфир, люди из родного города освистали его за то, что он соврал.

Участники сообщили, что редакторы готовы дать подарки тем, кто приехал без них, но иногда дополняют наборы, которые привозят с собой участники. Житель Ярославля Иван Коптев отметил, что привез Якубовичу картину и сухари, а редакторы дали ему еще и тюремную робу.

Другая участница из Москвы тоже пожаловалась на то, что ей дали подставные подарки. Ее представили как жительницу Череповца, хотя сама она из Москвы.